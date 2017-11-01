14:51 01.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье маршрутка с пассажирами попала в ДТП - ФОТО

В Коммунарском районе Запорожья в среду, первого ноября, микроавтобус № 80 попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего травмы получили три человека.

В Запорожье маршрутка с пассажирами попала в ДТП - ФОТО

Как утверждает водитель марштрутного такси, его по всей видимости подрезал другой автомобиль. Так, чтобы избежать столкновения, мужчина резко направил микроавтобус вправо, сообщает местное издание Индустриалка. В результате маневров на дороге, маршрутка врезалась в отбойник, который прошил ее переднюю часть.

Также отмечается, что во время аварии три человека пострадали. В частности, двоих пострадавших госпитализировали с переломами и сотрясением мозга. При этом третий потерпевший, которого извлекали из маршрутки с применением спецоборудования, от госпитализации отказался.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают все причины ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области перевернулся микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля. 


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