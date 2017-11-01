В Запорожье маршрутка с пассажирами попала в ДТП - ФОТО

В Коммунарском районе Запорожья в среду, первого ноября, микроавтобус № 80 попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего травмы получили три человека.
Как утверждает водитель марштрутного такси, его по всей видимости подрезал другой автомобиль. Так, чтобы избежать столкновения, мужчина резко направил микроавтобус вправо, сообщает местное издание Индустриалка. В результате маневров на дороге, маршрутка врезалась в отбойник, который прошил ее переднюю часть.
Также отмечается, что во время аварии три человека пострадали. В частности, двоих пострадавших госпитализировали с переломами и сотрясением мозга. При этом третий потерпевший, которого извлекали из маршрутки с применением спецоборудования, от госпитализации отказался.
В данный момент правоохранительные органы устанавливают все причины ДТП.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области перевернулся микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля.