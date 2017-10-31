13:15 31.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом поваленное ветром дерево убило женщину

В Обуховском районе Киевской области во вторник, 31 октября, от сильного ветра рухнуло дерево.

Под Киевом поваленное ветром дерево убило женщину

Оно придавило женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, женщина исчезла накануне.

На ее поиски были отправлены сотрудники спасательных подразделений и кинологов. Женщину нашли в лесу под деревом, которое на нее упало. Она была уже мертвой.

Напомним, синоптики предупредили о штормовом ветре в восточных областях во вторник, а также сильный ветер по всей Украине.

Как сообщал УРА-Информ, в Германии, Польше и Чехии не менее шести человек погибли в результате несчастных случаев, вызванных ураганом " Герварт". Еще несколько человек ранены. В основном травмы люди получили из-за падения деревьев.


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