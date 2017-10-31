Под Киевом поваленное ветром дерево убило женщину

Оно придавило женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, женщина исчезла накануне.

На ее поиски были отправлены сотрудники спасательных подразделений и кинологов. Женщину нашли в лесу под деревом, которое на нее упало. Она была уже мертвой.

Напомним, синоптики предупредили о штормовом ветре в восточных областях во вторник, а также сильный ветер по всей Украине.

Как сообщал УРА-Информ, в Германии, Польше и Чехии не менее шести человек погибли в результате несчастных случаев, вызванных ураганом " Герварт". Еще несколько человек ранены. В основном травмы люди получили из-за падения деревьев.