08:15 30.10.2017 | Происшествия | Новости
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Жертвами урагана "Герварт" в Европе уже стали шесть человек

По состоянию на утро понедельника, 30 октября, в Германии, Польше и Чехии не менее шести человек погибли в результате несчастных случаев, вызванных ураганом "Герварт".

Жертвами урагана

Еще несколько человек ранены. В основном травмы люди получили из-за падения деревьев.

Так, по данным DW, в Германии в федеральной земле Нижняя Саксония утонул 63-летний мужчина. Мужчина вместе с братом ночевал в кемпинге на берегу Северного моря. Ночью кемпинг затопила вода и мужчина не смог выбраться. Вместе с тем его брат выжил.

В земле Мекленбург перевернулась моторная лодка с тремя туристами на борту, одна женщина погибла.

В то же время в Польше и Чехии стихия унесла жизни четырех человек. Тут местные синоптики в некоторых местностях зафиксировали скорость ветра до 176 и до 144 километров в час, что значительно больше, чем во время урагана "Ксавьер", который свирепствовал в Германии в начале октября.

Пр и этом в Немецкой метеорологической службе прогнозируют, что сегодня утром ураган ослабнет.

Напомним, немецкая железная дорога в воскресенье отменила движение междугородних поездов в семи федеральных землях. Во многих немецких городах, прежде всего на севере и востоке страны, останавливалось автомобильное движение из-за деревья, которые повалили шквальные ветры.

Как сообщал УРА-Информ, 29 октября в результате урагана " Герварт" в Берлине был введен режим чрезвычайной ситуации.


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