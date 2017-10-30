19:21 30.10.2017 | Происшествия | Новости
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США вновь подверглась атаке стихии

Океанский шторм, который накрыл север континента Соединенных штатов, оставил без света и электричества более 600 тыс домов.

США вновь подверглась атаке стихии

Об этом NBC.

Метеорологи национальной метеорологической службы подтвердили информацию о том, что непогода будет бушевать до среды. Шторм уже вызвал проблемы с электричеством в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

В штатах множество домов оказались отрезаными от продуктов питание и питьевой воды, на территории штатов поваленные деревья мешают работа спасательных служб.

В правительстве покамест не провели оценку повреждений, которые нанесла стихия. Напомним, что в 2018 году из бюджета США будет выделено около 300 млрд долларов на ликвидацию ущерба, нанесенного ураганом "Харви".

Как сообщалось в " УРА-Информ", число жертв погибших под действием урагана составило 82 человека.


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