В Финляндии машина столкнулась с поездом, есть жертвы

В результате аварии есть погибшие и много раненых. Их количество в данный момент уточняется.

Как сообщает местное издание Yle, пассажирский поезд направлялся из города Карьяа в Ханко. Около восьми часов утра в него врезалась машина. Дежурный Центра железнодорожного движения Рейма Ройско связался с машинистом поезда, который сообщил о многих пострадавших.

Вместе с тем оборонительные сил Финляндии сообщают о трех погибших. При этом местная полиция сообщает о четырех погибших. По их данным еще четыре человека получили тяжелые травмы, семеро - ранения средней тяжести.

На место аварии уже прибыли медики. Вместе с тем движение поездов на этом железнодорожном участке приостановлено из-за ликвидации последствий аварии.

О причинах инцидента пока ничего не известно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Таллине в среду, 25 октября, в служебную машину премьер-министра Эстонии Юри Ратаса врезался автомобиль. На момент аварии сам глава правительства находился в машине. К счастью ни он, ни кто другой в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.