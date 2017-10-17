В Одессе горел лифт с человеком внутри

При этом в горящем лифте находился человек. Об этом данные распространили в пресс-службе ГСЧС региона. Как уточнили местные спасатели, возгорание возникло еще вечером 16-го октября – в одном из лифтов девятиэтажки, что расположена на улице Шишкина.

А на третьем этаже в данном лифте также застрял человек. Спасатели ГСЧС, прибывшие на место, при помощи специнструментов дверь горящего лифта открыли и спасли оттуда женщину, которая была передана сотрудникам скорой. Затем огонь устранили при помощи огнетушителя – на площади 0,2 метра квадратных.

Как сообщал УРА-Информ, на Тернопольщине по итогам пожара заживо сгорели 30 тысяч цыплят.