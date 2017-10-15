18:13 15.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Тернопольщине сгорело заживо почти 30 тысяч цыплят - ФОТО

Вчера, 14 октября, на территории птицефермы в селе Старая Ягельница Чертковского района Тернопольской области произошел сильнейший пожар. Так, во время проишествия погибло около 30 тыс. единиц птицы. 

На Тернопольщине сгорело заживо почти 30 тысяч цыплят - ФОТО

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в области.

Как отмечается, площадь горения составила около 800 м.кв. К ликвидации пожара были привлечены три единицы пожарно-спасательной техники и восемь спасателей, а также два трактора с прицепными цистернами с водой и грузовой автомобиль "МАЗ" с прицепной емкостью для 6 т воды, предоставленные местными сельскохозяйственными предприятиями.

"Совместными усилиями в 16:00 пожар локализован, а в 17:40 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Согласно словам спасателей, во время мощного пламя погибло 28800 шт. птицы, уничтожены линии водоснабжения и подачи кормов, четыре вытяжных вентилятора и четыре газогенератора для обогрева. Вместе с тем повреждена кровля на площади 800 м.кв.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины возможного возгорания и сумму материального ущерба.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории свалки под названием "Збиранка" в с. Грибовичи, что в Жовковском районе, возник пожар.


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