09:21 14.10.2017 | Происшествия | Новости
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Мексика вновь страдает от землетрясений

Южные районы Мексики пострадали от нового землетрясения магнитудой в пять с половной баллов. Об этом передает пресс-служба Геологической служба Соединенных Штатов Америки.

Мексика вновь страдает от землетрясений

Согласно информации службы, источник подземных толчков был зафиксирован в девяти километрах к юго-западу от города Сан-Дионисио дель Мар. Сам эпицентр подземных движений литосферы находился на глубине 60 км.

Руководство региона уже мобилизировало дополнительные отряди спасателей и военных, жителей предупредили об эвакуации. В правительстве утверждают, что вся необходимая гуманитарная помощь и временное жилье будет предоставлено всем пострадавшим.

Ранее Мексику трясло от мощнейшего за всю его современную историю землетрясения магнитудой в восемь баллов. В результате действий стихии погибло более 369 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно у западного побережья Мексики сформировался тропический шторм "Пилар".


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