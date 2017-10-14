Мексика вновь страдает от землетрясений

Согласно информации службы, источник подземных толчков был зафиксирован в девяти километрах к юго-западу от города Сан-Дионисио дель Мар. Сам эпицентр подземных движений литосферы находился на глубине 60 км.

Руководство региона уже мобилизировало дополнительные отряди спасателей и военных, жителей предупредили об эвакуации. В правительстве утверждают, что вся необходимая гуманитарная помощь и временное жилье будет предоставлено всем пострадавшим.

Ранее Мексику трясло от мощнейшего за всю его современную историю землетрясения магнитудой в восемь баллов. В результате действий стихии погибло более 369 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно у западного побережья Мексики сформировался тропический шторм "Пилар".