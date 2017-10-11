11:29 11.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Буковине чиновник попался на взятке

Взятка, которую требовал чиновник в Черновицкой области, предлагалась за непроведение необходимых проверок порубок леса.

На Буковине чиновник попался на взятке

Военная прокуратура уже провела задержание чиновника, который пробовал дать взятку главе одного из подразделений местной Нацполиции. Такие данные распространила пресс-служба Генпрокуратуры. За период с сентября по октябрь 2017 г. работники следственного отдела прокуратуры по материалам с оперативными сотрудниками Департамента внутренней безопасности зафиксировали факт предложенной ежемесячной незаконной прибыли чиновника Черновицкого облуправления лесного хозяйства. Взятка в 10 тысяч долларов была предназначена главе Управления защиты экономики.

Как сообщал УРА-Информ, на взятке поймали работника запорожского аэропорта.


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