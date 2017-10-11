На Буковине чиновник попался на взятке

Военная прокуратура уже провела задержание чиновника, который пробовал дать взятку главе одного из подразделений местной Нацполиции. Такие данные распространила пресс-служба Генпрокуратуры. За период с сентября по октябрь 2017 г. работники следственного отдела прокуратуры по материалам с оперативными сотрудниками Департамента внутренней безопасности зафиксировали факт предложенной ежемесячной незаконной прибыли чиновника Черновицкого облуправления лесного хозяйства. Взятка в 10 тысяч долларов была предназначена главе Управления защиты экономики.

Как сообщал УРА-Информ, на взятке поймали работника запорожского аэропорта.