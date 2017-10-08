11:53 08.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Третью неделю в Черкасской области не могут потушить пожар на торфяниках

Почти семь гектаров торфяников дымятся в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба  ГУ ГСЧС области.

Третью неделю в Черкасской области не могут потушить пожар на торфяниках

По словам сотрудников чрезвычайной службы, сегодня около десяти утра, совместными усилиями пожарно-спасательных подразделений и других служб удалось ликвидировать пожар на площади уже 44 га.

В данный момент, остаются гореть и тлеть очаги торфа на площади семи га.

Отметим, что пожар на торфяниках спасатели не могут потушить уже третью неделю. Огонь распространился на такую ​​большую площадь из-за значительной засухи и отсутствия воды в мелиоративных каналах.

В результате пожара пострадавших нет, однако люди, проживающие в окрестных населенных пунктах, страдают от дыма.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на Борщаговке горит здание аптеки. Возгорание произошло около пяти часов на улице Леся Курбаса. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.


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