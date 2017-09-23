16:48 23.09.2017 | Происшествия | Новости
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии

Высокоскоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщили в железнодорожном ведомстве страны.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии

По их информации, вагон поезда сошел с рельсов около железнодорожной станции Агра Кантонмент сегодня во второй половине дня. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Также, поезд ходит по маршруту между туристическим городом Агра штата Уттар-Прадеш и городом Гвалиор штата Мадхья-Прадеш в центральной части Индии.

Чиновник железнодорожного ведомства добавил, что начато расследование инцидента.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве произошла авария в которой пострадали трое человек, все пострадавшие по итогам аварии в столице уже доставлены в больницу.


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