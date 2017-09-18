В столице произошла авария: трое пострадавших

Все пострадавшие – по словам врачей - в тяжелом состоянии. Так, ночью 17 сентября в столице примерно в час ночи на Большой Окружной произошла масштабная авария. Такие данные распространили в "Dtp.kiev.ua" – в соцсетях.

Известно, что авто марки ВАЗ 2110 по неизвестным причинам врезался на большой скорости в прицеп дорожной службы, наносившей в тот момент автодорожную разметку. Машина в итоге "в смятку". В результате ДТП пострадали три человека. Все они вскоре были госпитализированы.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине в Пустомытах авто "скорой помощи" попало в ДТП.