02:00 18.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице произошла авария: трое пострадавших

Все пострадавшие по итогам аварии в столице уже были доставлены в больницу.

В столице произошла авария: трое пострадавших

Все пострадавшие – по словам врачей -  в тяжелом состоянии. Так, ночью 17 сентября в столице примерно в час ночи на Большой Окружной произошла масштабная авария. Такие данные распространили в "Dtp.kiev.ua" – в соцсетях.

Известно, что авто марки ВАЗ 2110 по неизвестным причинам врезался на большой скорости в прицеп дорожной службы, наносившей в тот момент автодорожную разметку. Машина в итоге "в смятку". В результате ДТП пострадали три человека. Все они вскоре были госпитализированы.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине в Пустомытах авто "скорой помощи" попало в ДТП.


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