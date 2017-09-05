В Минске сильный ветер перевернул остановку и повалил деревья - ФОТО, ВИДЕО

В результате стихийного бедствия пострадали три человека. Как сообщили в Минском городском управлении Министерства чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел напротив улицы Брыля.

По информации ведомства, в результате пострадали двое мужчин 20 и 56 лет, а также 19-летняя девушка. До прибытия спасателей они были извлечены из-под конструкции и переданы медикам.

Сильнейший ветер также выворачивал с корнями деревья. Всего из-за непогоды было зафиксировано 25 случаев падений деревьев. Кроме того упавшими деревьями повреждены 17 автомобилей и кровли двух жилых домов.

Также из-за осложнения погодных условий в Минской области обесточен 21 населенный пункт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине из-за непогоды без света остались 70 населенных пунктов.