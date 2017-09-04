В Хьюстоне на химическом заводе вновь произошел пожар

Возгорание произошло вечером в воскресенье, 3 сентября. Очевидцы сообщают о серных клубах дыма над заводом.

Как сообщает АП, на заводе, который был затоплен из-за урагана "Харви", возник пожар. На данный момент о том, полностью ли ликвидировано возгорание в настоящий момент, пока не уточняется.

Напомним, в минувший четверг на территории завода возник пожар и взрывы, в связи с чем была проведена эвакуация персонала и местных жителей в радиусе 2,4 километров от объекта.

Как сообщал УРА-Информ, первичный взрыв на территории завода произошел из-за отказа работы одного из девяти охлаждающих контейнеров, в которых находился органический пероксид.