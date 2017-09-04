10:15 04.09.2017 | Происшествия | Новости
100172909:Polishuk

В Хьюстоне на химическом заводе вновь произошел пожар

На химическом заводе в Кросби, расположенном возле Хьюстона в штате Техас, вновь возник пожар.

В Хьюстоне на химическом заводе вновь произошел пожар

Возгорание произошло вечером в воскресенье, 3 сентября. Очевидцы сообщают о серных клубах дыма над заводом.

Как сообщает АП, на заводе, который был затоплен из-за урагана "Харви", возник пожар. На данный момент о том, полностью ли ликвидировано возгорание в настоящий момент, пока не уточняется.

Напомним, в минувший четверг на территории завода возник пожар и взрывы, в связи с чем была проведена эвакуация персонала и местных жителей в радиусе 2,4 километров от объекта.

Как сообщал УРА-Информ, первичный взрыв на территории завода произошел из-за отказа работы одного из девяти охлаждающих контейнеров, в которых находился органический пероксид.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив