На химическом заводе в Хьюстоне может произойти еще восемь взрывов

Первичный взрыв на территории завода произошел из-за отказа работы одного из девяти охлаждающих контейнеров, в которых находился органический пероксид. Об этом в четверг, 29 августа, во время пресс-конференции заявил исполнительный директор компании Arkema Inc Ричард Реннард.

По его словам, ожидается, что в других восьми контейнерах вещество может деградировать, вспыхнуть и "вызвать больше взрывов". Вместе с тем Ренард пояснил, что не знает, когда именно состоятся следующие взрывы.

В свою очередь помощник начальника пожарной службы округа Харрис Боб Роаил подтвердил, что взрывы вызвали пламя высотой до 12 метров и черный дым. По его словам, этот дым может вызвать раздражение глаз, кожи и легких.

Напомним, ранее шериф округа Харрис Эд Гонсалес заявил, что взрывы на затопленном Хьюстонском химическом заводе не вызвали выброс токсинов, которые могут угрожать жизни населения. Он заявил, что помощники шерифа, которые были госпитализированы, страдают на раздражение глаз после взрывов.

Как сообщал УРА-Информ, 31 июня на заводе промышленного химического производителя Arkema в штате Техас произошло два взрыва после затопления из-за тропического урагана Харви.