На Запорожье горел частный дом, погиб один человек

В результате возгорания погиб один человек. Еще один получил травмы и скорая помощь увезла его в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, пожар начался около часу дня в доме по улице Первомайской. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на площади 30 квадратных метров горят домашние вещи.

При этом 41-летний мужчина смог самостоятельно покинуть дом, но получил ожоги различной степени тяжести. Его 35-ти летняя жена, к сожалению, погибла. Ее тело спасатели обнаружили без признаков жизни.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Черный Остров Хмельницкого района в понедельник, 5 июня, горел жилой дом. В результате инцидента погиб один человек.