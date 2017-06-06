В Париже возле собора Нотр-Дам произошла стрельба

Стреляли полицейские после того как на одного из них напал неизвестный с молотком в руках. Как сообщает французский телеканал BFMTV, правоохранители проводили операцию в районе Собора Парижской Богоматери.

Внезапно на одного из них напал мужчина. Полицейские вынуждены были открыть огонь и в результате подстрелили нападавшего. В настоящее время его тело все еще лежит на земле, его состояние на данный момент неизвестно.

По данным парижских журналистов на момент проведения операции посетителям перекрыли выход из собора. В то же время парижская полиция в своем Twitter призвала жителей и гостей города держаться подальше от соседних с собором районов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в австрийском Мельбурне 29-летний террорист Якуб Хайр взял в заложники женщину. Он забаррикадировался в ее квартире, а когда полиция попыталась освободить ее, террорист открыл огонь. В результате таких действий были ранены трое полицейских.