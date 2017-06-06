09:33 06.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Мельбурне боевик взял заложника и обстрелял полицейских - ФОТО

В австрийском Мельбурне 29-летний террорист Якуб Хайр взял в заложники женщину.

В Мельбурне боевик взял заложника и обстрелял полицейских - ФОТО

Он забаррикадировался в ее квартире, а когда полиция попыталась освободить ее, террорист открыл огонь. В результате таких действий были ранены трое полицейских.

Как сообщают местные СМИ, полиция получила информацию, что в понедельник вечером, 5 июня в жилом комплексе на юго-востоке Мельбурна женщину взяли в заложники. Затем трубку взял мужчина и заявил, что он это сделал за ИГИЛ и за Аль-Каиду.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в прихожей дома тело убитого мужчины.

По словам очевидцев, они слышали около 40 выстрелов. Полицейским удалось таки застрелить в перестрелке террориста и освободить заложницу. Женщина не пострадала, а раненным полицейским сейчас уже ничего не угрожает.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, террористическая группировка " Исламское государство" во вторник утром, 6 июня, заявила что берет на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне.


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