13:25 01.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Глава СБУ рассказал о результатах обысков в офисах Яндекса

В результате обысков в офисах Яндекса сотрудники Службы Безопасности Украины нашли много интересного связано с Россией.

 

Глава СБУ рассказал о результатах обысков в офисах Яндекса

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает телеканал "112 Украина". 

Однако, что именно было в офисах Яндекса, Грицак отказался, пояснив, что он не имеет права разглашать данные. 

По его словам, вследствие блокирования российских соцсетей и ресурсов российская экономика несет значительные убытки. 

Также Василий Грицак подчеркнул, что сознательные граждане понимают и не пользуются российскими сетями. Поэтому, российская экономика страдает, российский бизнес понес значительных убытков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", член правления Интернет ассоциации Украины Максим Тульев во время брифинга сообщил, что на реализацию указа Президента Украины о запрете российских сайтов, в том числе соцсетей, уйдет год.

 


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