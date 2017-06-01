Глава СБУ рассказал о результатах обысков в офисах Яндекса

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает телеканал "112 Украина".

Однако, что именно было в офисах Яндекса, Грицак отказался, пояснив, что он не имеет права разглашать данные.

По его словам, вследствие блокирования российских соцсетей и ресурсов российская экономика несет значительные убытки.

Также Василий Грицак подчеркнул, что сознательные граждане понимают и не пользуются российскими сетями. Поэтому, российская экономика страдает, российский бизнес понес значительных убытков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", член правления Интернет ассоциации Украины Максим Тульев во время брифинга сообщил, что на реализацию указа Президента Украины о запрете российских сайтов, в том числе соцсетей, уйдет год.