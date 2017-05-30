17:35 30.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Ураган добрался до Киева: ветер валит деревья, а ливень топит улицы - ВИДЕО

В сети Интернет появилась информация о том, что непогода добралась до Киева. В соцсетях опубликованы фото и видео затопленных улиц и заваленных деревьев.

Ураган добрался до Киева: ветер валит деревья, а ливень топит улицы - ВИДЕО

Сообщается, что Неподалеку от метро "Демеевская" ливнем затопило улицу Кировоградскую.

А на улице Смольной в районе метро "Васильковская" дерево упало на несколько припаркованных машин. По предварительным данным, повреждены не менее 5 авто.

Ранее УРА-Информ передавал, что в Киеве и области до конца вторника прогнозируют грозы, местами шквалы 15-20 м/с.


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