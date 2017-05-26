В Украине в пятницу дожди и грозы

Ночью в северных, Винницкой и большинстве западных областей, а днем по всей Украине, кроме южных, Донецкой и Днепропетровской областей, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер ожидается юго-западный, на западе - северо-западный, 5-10 метров за секунду. Температура воздуха днем составит 18-23 градусов тепла.

В Киеве сегодня кратковременный дождь, днем местами гроза. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла. Днем потеплеет до 19-21 градуса.

На западе страны в пятницу местами кратковременный дождь, днем с грозами. Ночная температура воздуха составит 6-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

В северных регионах также возможны кратковременные дожди, днем с грозами. Ночь столбики термометров покажут от 8 до 14 теплых градусов. Днем будет от 17 до 23 градуса выше нуля.

В центре местами кратковременный дождь, днем местами грозы. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-23 градусов.

На востоке Украины сегодня днем будет сухо. Только к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 7-13 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 18-24 градусов.

На юге сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепоа. Днем будет от 17 до 24 градуса со знаком плюс.

В Крыму также без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов.