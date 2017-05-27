В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 100 человек

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, около 2,9 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природной катастрофы, вызванного проливными дождями.

Сейчас в поисковых и спасательных операциях участвуют службы безопасности, местные жители, а также военные.

По словам очевидцем происшествия, множество людей остались заблокированными в своих селах в результате наводнений и оползней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на остров Гаити обрушились ливневые дожди. Они вызвали наводнение, которое уже, по предварительным данным, унесло жизни пяти человек.