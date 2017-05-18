В Нью-Йорке машина врезалась в прохожих, 19 человек пострадало

В результате инцидента, по предварительным данным один человек погиб. Около 19 человек пострадали.

Как сообщает Reuters в Twitter, авария произошла на тротуаре площади Таймс-сквер. В полиции также сообщили, что за рулем машины Honda был 26-летний мужчина из Бронкса. Ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Водителя автомобиля уже задержан. Правоохранители заявили, что водитель "потерял контроль", и столкновение является несчастным случаем. Инцидент не связан с терроризмом, - заверили правоохранительный.

При этом пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Америки Шон Спайсер сообщил, что Трампу уже доложили о ситуации и будут информировать о продолжении произошедшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в соцсети Твиттер появилась информация о том, что в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. Очевидец сообщает, что машина на большой скорости въехала в прохожих и остановилась только, когда на пути ей встала витрина одного из магазинов.