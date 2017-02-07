В Кельна прогремел взрыв, два человека травмированы - ВИДЕО

На втором этаже здания где находится студия звукозаписи взорвались газовые баллоны. В результате инцидента пострадали два человека.

Как сообщает немецкое издание Stuttgarter-Zeitung, оба пострадавших получили ранения средней тяжести. Один из них находится в критическом состоянии. Вместе с тем по данным полиции, взрыв прогремел в подвале здания.

Соседние дома в результате взрыва не пострадали. Сейчас правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из пригородов Парижа в ночь на пятницу, 3 февраля, прогремел взрыв. Спасатели предполагают, что взорвался баллон с газом. В результате инцидента пять человек получили травмы.