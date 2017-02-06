В Гондурасе автобус столкнулся с грузовиком, 23 человека погибли - ФОТО

В результате аварии погибли 23 человека. Еще 35 человек получили травмы.

Как сообщает La Prensa, авария произошла на юге страны. На момент аварии в автобусе находилось около 60 человек.

По предварительным данным 19 человек погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Еще четверо умерли в больнице.

Сейчас полиция выясняет причины столкновения. По данным правоохранителей, водитель грузовика был задержан, несмотря на то, что он сбежал с места ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, смертельное ДТП в Ровенской области произошло на трассе Киев-Чоп возле села Терентьев Гощанского района. Там около девяти часов утра перевернулся микроавтобус Volkswagen.