В Житомире 13 гимназистов получили пищевое отравление

В Житомирской гимназии № 23 ученики получили пищевое отравление, 13-ть детей уже были госпитализированы. Об этом передает сайт Житомирского горсовета.

Так, с предварительным диагнозом отравление 13 детей доставлены в больницу: десять детей сейчас получают медицинскую помощь в детской горбольнице, трое - в Житомирской облбольнице, и одна семья от госпитализации отказалась. Все дети - учащиеся Житомирской гуманитарной гимназии № 23 разных классов.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в октябре количество людей, которые отравились суррогатным алкоголем, достигло 96. Об этом сообщали в ГСЧС.