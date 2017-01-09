10:11 09.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Бразилии из-за столкновений в тюрьмах погибли еще четыре человека

В ходе новых столкновений между членами соперничающих преступных группировок в тюрьме бразильского города Манаус погибли, как минимум, четверо заключенных.
 

В Бразилии из-за столкновений в тюрьмах погибли еще четыре человека

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, трое из жертв столкновений в тюрьме "Видал Пессон" были обезглавлены, один задушен, сообщили представители власти штата Амазонас.

"Всего за минувшую неделю в тюрьмах Бразилии погибли около 100 заключенных", - говорится в  сообшении. 

Отметим также, что тюрьма "Видал Пессон" в Манаусе была открыта для размещения части заключенных из тюремного комплекса "Анисио Жобим". В последнем неделю назад в результате 17-часового бунта погибли 56 человек.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ране полиция Бразилии нашла тело посла Греции, который пропал без вести три дня тому назад.


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