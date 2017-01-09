В Бразилии из-за столкновений в тюрьмах погибли еще четыре человека

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, трое из жертв столкновений в тюрьме "Видал Пессон" были обезглавлены, один задушен, сообщили представители власти штата Амазонас.

"Всего за минувшую неделю в тюрьмах Бразилии погибли около 100 заключенных", - говорится в сообшении.

Отметим также, что тюрьма "Видал Пессон" в Манаусе была открыта для размещения части заключенных из тюремного комплекса "Анисио Жобим". В последнем неделю назад в результате 17-часового бунта погибли 56 человек.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ране полиция Бразилии нашла тело посла Греции, который пропал без вести три дня тому назад.