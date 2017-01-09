На Львовщине столкнулись три легковушки и грузовик, пострадали трое детей - ФОТО

В результате аварии в больницу попали трое детей. Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции области Светлана Добровольская, на трассе в Пустомытовском районе возле села Деревач, водитель легкового автомобиля ВАЗ, не справившись с управлением, въехал в отбойник.

После удара машину отбросило в прицеп фуры МАN, а затем в легковушку въехала еще две машины иномарки - Seat и Skoda.

В итоге скорая помощь увезла в больницу троих несовершеннолетних пассажиров Seat.

Врачи устанавливают, получили ли они травмы.

По предварительным данным, водители и пассажиры других автомобилей не пострадали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пьяный житель Николаевской области разбил автомобиль ВАЗ-2106, съехав с трассы в сугроб возле села Кирово Очаковского района Николаевской области.