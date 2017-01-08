14:20 08.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области 79-летнюю женщину спасли из горящего дома

В райцентре Сарны пожарные вытащили из горящего деревянного дома хозяйку. Там 79-летняя пенсионерка потеряла сознание из-за задымления комнаты.

В Ровенской области 79-летнюю женщину спасли из горящего дома

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в Ровенской области. 

Как отмечается, огонь уничтожил крышу, кровлю жилого дома и вещи домашнего обихода.

На данный момент причина пожара устанавливается.

Также добавим, что в первый день Рождества еще четыре семьи остались без крыши над головой. В обед в селе Курозваны Гощанского района горело перекрытия жилого дома на площади 1 кв. м. Вечером в селе Бокшин Корецкого района полностью сгорела крыша дома. Кроме того, после полуночи огонь полностью уничтожил жилой дом в селе Залужье Дубровицкого района. А уже в 1:00 в том же районе, но в селе Кураш сгорела кровля жилого дама.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", ранее спасателям ГСЧС поступило сообщение про пожар в одной из квартир на 16-ом этаже жилого дома по просп. Оболонский, 1.


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