Сирия: российские военные корабли собираются ради новой атаки Асада

"Россия снабжает подкреплениями свой флот в Восточном Средиземноморье, чтобы поддержать ожидаемую атаку режима Асада на последний анклав повстанцев на северо-западе Сирии", - пишет журналист The Times Ричард Спенсер, пересказывая сообщения российских государственных СМИ. "Наблюдатели на Босфоре сказали, что за последние 10 дней из Черного моря в Средиземное прошли 13 российских кораблей, большая часть из которых оснащена крылатыми ракетами "Калибр", - говорится в статье.

По мнению газеты, планы Асада в Идлибе осложняются из-за присутствия турецких военных в качестве "наблюдателей". План деэскалации, составленный совместно с Россией, предполагает, что Турция покончит с влиянием джихадистских группировок вроде "Хайат Тахрир аль-Шам"*, бывшего ответвления "Аль-Каиды"*. "Теперь Турция просит дать ей больше времени, в то время как пытается добиться роспуска "Хайат Тахрир аль-Шам"*", - пишет издание.

"Все зависит от того, о чем договорятся Турция и Россия и будет ли базовая договоренность, - сказал в интервью газете неназванный командир сирийских повстанцев. - Думаю, что сражения в Идлибе не будет. Турция этого ни за что не допустит, даже если ей придется совершить военное вмешательство".

*"Аль-Каида", "Хайат Тахрир аль-Шам" - террористические группировки, запрещенные в РФ.

Источник: The Times