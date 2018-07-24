Польша принимает все меньше и меньше украинцев

Якуб Иванюк, Le Monde

Ассоциации в Польше, представляющие сотни тысяч украинских рабочих, свидетельствуют о снижении государственной поддержки, пишет корреспондент Le Monde в Варшаве Якуб Иванюк.

"Украинский дом" в Варшаве помогает иммигрантам, приехавшим из соседней Украины, включиться в новую жизнь в Польше. Ассоциация занимается широким спектром деятельности, от культурных встреч до юридических консультаций, от клубов присмотра за детьми до различных языковых и образовательных курсов, указывает автор статьи. "Мы ощущаем себя очень полезными, особенно после большого миграционного бума 2014 года, начиная с революции Майдана, - подчеркивает руководительница Мирослава Керик. - В тот момент Польша в глазах украинцев выступала как страна-друг и помощник, когда экономическое положение Украины сильно ухудшилось".

Но времена изменились. В то время как нужды украинского сообщества в Польше продолжают расти, "Украинский дом" оказался под угрозой со стороны политики ультраконсервативного правительства партии "Право и справедливость" (ПиС). "Министерство внутренних дел ликвидировало конкурсы финансирования проектов, связанных с интеграцией меньшинств, и правительство отказалось от выделенных для этой цели европейских денег, от которых мы сильно зависим, - с горечью говорит Мирослава Керик. - Это побочный вред, нанесенный миграционным кризисом с Юга". Отныне "Украинский дом" борется за свое выживание, говорится в статье.

В Польше сейчас период полной занятости, и экономический рост колеблется вокруг 4%. Несмотря на приток трудящихся из Украины, страна страдает от недостатка рабочей силы, оцениваемого в 1 млн рабочих мест, главным образом, среди малоквалифицированных специальностей. Таким образом, украинские рабочие заполняют пустоту, образовавшуюся из-за массового отъезда поляков на работу в Евросоюз. Их средняя зарплата колеблется от 2500 до 3000 злотых в месяц (от 600 до 700 евро), говорится в статье.

"В целом поляки оказывают нам скорее хороший прием, - утверждает Мирослава Керик. - Ксенофобия остается незначительной". Однако недавнее исследование обращает внимание на то, что уровень принятия украинцев в польском обществе снизился на двадцать процентных пунктов с 2013 года. Антиукраинская риторика отдельных политических деятелей, историческая политика ультраконсерваторов, которая оживляет раны прошлого между двумя странами, а также политика дезинформации со стороны Кремля оказываются факторами, генерирующими напряженность. В случае ухудшения экономической обстановки подобная напряженность способна лишь усилиться, заключает журналистка.

Источник: Инопресса