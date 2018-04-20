"Россия - это неотъемлемая часть Европы"

Ян Зельмонс, Lausitzer Rundschau

Манфред Заппер, политолог из Немецкого общества по изучению Восточной Европы, считает, что в отношениях с Россией Европе не хватает компетентности. Журналист немецкого издания Lausitzer Rundschau побеседовал с экспертом.

Политолог заявил: "То, что мы наблюдаем в России, это псевдостабильность. При Путине мы имеем дело с новым видом автократии в России. Однако под внешней оболочкой есть много проблем. Путин не смог вывести страну в современность".

"Но как политика воспринимается россиянами?" - спросил корреспондент. По мнению эксперта, восприятие политики в России в высшей степени ограничено. В СМИ практически нет сообщений, касающихся внешней политики. "При Путине был сильно ограничен плюрализм в СМИ. Телевидение находится полностью под контролем Кремля. Российских олигархов, имеющих влияние, при Путине вытеснили из СМИ. С точки зрения политики мы наблюдаем потерю связи между правящими кругами и населением", - добавил Заппер.

"Зрелое гражданское сознание полностью отсутствует. Этому есть много причин, и одна из них состоит в том, что правящие круги препятствовали этому на протяжении сотен лет. Так продолжается и в эпоху Путина. России и сегодня похожа на Советский Союз при КПСС: нет никакой ответственности общества за себя", - уверен эксперт.

Не все хорошо и в российской экономике, указал Заппер: "Россия слаба. Как и прежде, страна зависит от экспорта сырья. (...) Выставляемая напоказ внешнеполитическая сила - это больше видимость, чем реальность. Хотя Россия и участвует в сирийском конфликте, она не в состоянии политически стабилизировать эту страну".

"Кажется, между Россией и Европой возникает новая конфронтация", - заметил журналист. "Думать так - это большая ошибка. Россия является неотъемлемой частью Европы", - ответил политолог.

Заппер сказал, что Европе в отношении России "срочно нужны компетентные оценки". "Многие необходимые знания были утрачены. Нам требуется обучение, срочно нужны университетские кафедры и академические обмены. В последние недели снова имели место просчеты на российском направлении на самом высоком уровне. К тому же некоторые партии используют отношения с Россией как внутриполитическое оружие. Это часто недобросовестно, - отметил политолог, упомянув для примера немецкую партию АдГ. - Эта тема не подходит для махинаций. Для этого она слишком важная и слишком сложная".

"Что делает отношения с Россией настолько сложными?" - "Уже тот факт, что в действительности существует не одна Россия. На этой огромной территории есть несколько разных "Россий", - ответил собеседник издания.

"Есть современная Россия в Москве и в одном-двух других городах, которые являются такими же современными, как крупные города в других странах. Есть Россия досовременная: это огромные территории, которые далеки от технического развития и, в первую очередь, отрезаны от мобильности - того, что формирует современную жизнь. Есть и антисовременная Россия, состоящая из мелких и средних промышленных центров советского времени. Там люди полностью зависят от государства, потому что промышленность больше не жизнеспособна. И, наконец, есть Северный Кавказ, который во многом не имеет ничего общего с остальной Россией", - сказал политолог в заключение.

Источник: Инопресса