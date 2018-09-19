Комитет ВР просит миллиард гривен на кредиты для молодежи

Как информирует правительственный портал страны, такие финансы заложены в проекте госбюджета-2018.

Кроме того, правительство просят ускорить процесс с выделением жилищной площади молодым людям.

В Комитет также пришло поручение восстановить государственное наблюдение для статистики по учету граждан, которые нуждаются в новом жилье или какой-то помощи от правительства страны.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", к концу осени 2018 в Украине заработает национальный фонд стартапов. Из бюджета на такую инициативу было выделено 50 млн грн. Как отмечается, что соответствующие гранты будут выдаваться только зарегистрированным компаниям.