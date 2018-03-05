20:05 05.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о желании разорвать контракты, - Витренко

"Нафтогаз Украины" в понедельник, 5 марта, получил информацию от российского "Газпрома" в которой сказано, что российский монополист намерен обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно разрыва контрактов на поставки и транзит газа.

Сейчас информация тщательно изучается. Об этом в Киеве на брифинге сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

При этом он подчеркнул важность сохранения транзита Украиной и сохранения надежных поставок газа. Любые действия, которые будут угрожать этому, не будут поддержаны, - пояснил Витренко, заверив, что полученная информация касается лишь намерения "Газпрома" обратиться в арбитраж.

Вместе с тем Витренко добавил, что "Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" вопросы, которые могли бы приблизить условия транзитного контракта между компаниями к европейскому законодательству.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 марта "Газпром" заявил, что начал процедуру расторжения всех газовых контрактов с Украиной в Стокгольмском арбитраже. Такие действия " Газпрома" последовали вслед за решением Стокгольмского арбитража, согласно которому российский концерт должен выплатить "Нафтогазу" компенсацию в размере 4,63 млрд долларов рамках спора по контракту на транзит российского газа в страны Европы.


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