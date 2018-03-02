"Газпром" снизил давление газа на 20%

Таким образом, российский монополист усложнил транзит газа в страны Европейского союза через Украину. Как сообщает в пятницу утром, 2 марта, пресс-служба национальной компании "Нафтогаз Украины", вчера за 15 минут до начала поставки газа "Газпром" снизил давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам.

"Нафтогаз" предполагает, что российская сторона, таким образом, намерена спровоцировать Украину на отбор транзитного газа. В связи с чем компании призывают тех, у кого есть газовые котлы, снизить температуру в помещении на один градус днем ​​и на два градуса ночью.

По мнение ведомства это позволит снизить потребность в газе на 8-9%. Этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался, - заверили в пресс-службе, добавив, что сейчас идет работа с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением.

Также подчеркивается, что подземные хранилища газа на данный момент работают в максимальном режиме отбора, однако у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток. Сегодняшний день - самый критичный, - пояснили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование " Нафтогаза" по транзитному иску. Украинская компания добилась компенсации в сумме 4,63 миллиардов долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

Вместе с тем в "Газпроме" заявили, что не согласны с таким решением и намерены его оспаривать.