Доллар в обменниках в пятницу продолжает расти

Наличный евро набрал 36 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,45 гривен, а евро можно купить по 31,91 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,75-26,35, продажи 26,30 - 26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0134, продажи - 26,4554 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,95-31,60, продажи - 31,35-32,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0132, продажи - 31,9119 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,500-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,220, продажи - 4,667 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 7 сентября 2017 года, наличный доллар повысился на 13 копеек. Наличный евро набрал 22 копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,45 гривен, а евро можно было купить по 31,55 гривен.