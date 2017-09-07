Доллар в обменниках продолжает расти

Наличный евро набрал 22 копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,45 гривен, а евро можно купить по 31,55 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40-26,38, продажи 26,30 - 26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9769, продажи - 26,4530 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,82-31,40, продажи - 31,20-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,6759, продажи - 31,5496 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,452, продажи - 4,400-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,173, продажи - 4,627 за 10 рублей.

Напоминаем, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 6 сентября 2017 года, наличный доллар повысился на семь копеек. Наличный евро также набрал семь копеек. Таким образом, вчера американский доллар продавался по 26,32 гривен, а евро можно было купить по 31,33 гривен.