Украина почти в три раза увеличила импорт нефти

Это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом основной объем поставок поступил из Азербайджана и Казахстана.

Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила Государственная фискальная служба Украины. По данным ведомства, из Азербайджана поступает 83,4% сырья, что в денежном эквиваленте составило 102,8 миллионов долларов.

Из Казахстана приходит 12,6% или на 15,5 миллионов долларов, а из России - 2,4% или почти на три миллиона долларов. Из других стран было поставлено сырье на 1,9 миллионов долларов, - подсчитали в ГФС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 9 июня 2017 года, стоимость нефти североморской марки Brent опустилась ниже до 48 долларов за баррель.