Brent торгуется ниже 48 долларов за баррель

В пятницу, девятого июня 2017 года, стоимость нефти североморской марки Brent опустилась ниже до 48 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, по состоянию на 08:22 Brent торговалась на отметке в 47,87 доллара за баррель.
Как отмечается, торги происходили на уровне закрытия предыдущих торгов.
В свою очередь цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI установилась на уровне 45,64 доллара за баррель.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 6 июня 2017 года, опустились ниже отметки в 50 долларов за баррель.