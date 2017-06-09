08:39 09.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent торгуется ниже 48 долларов за баррель

В пятницу, девятого июня 2017 года, стоимость нефти североморской марки Brent опустилась ниже до 48 долларов за баррель. 

Brent торгуется ниже 48 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:22 Brent торговалась на отметке в 47,87 доллара за баррель.

Как отмечается, торги происходили на уровне закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI установилась на уровне 45,64 доллара за баррель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 6 июня 2017 года, опустились ниже отметки в 50 долларов за баррель.


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