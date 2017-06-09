Brent торгуется ниже 48 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:22 Brent торговалась на отметке в 47,87 доллара за баррель.

Как отмечается, торги происходили на уровне закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI установилась на уровне 45,64 доллара за баррель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 6 июня 2017 года, опустились ниже отметки в 50 долларов за баррель.