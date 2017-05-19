11:32 19.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На пенсии украинцы живут в среднем 18 лет, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что народные депутаты до конца нынешней сессии одобрит пенсионную реформу о его подсчетам с 1 октября текущего года пенсия для девяти миллионов граждан страны будет повышена.

На пенсии украинцы живут в среднем 18 лет, - Гройсман

Однако, это произойдет после того, как депутаты одобрят эту реформу. Об этом в пятницу, 19 мая, во время "Часа вопросов" к правительству в парламенте заявил глава правительства.

Он также отметил, что в Украине после выхода на пенсию люди в среднем живут еще около 18 лет. Вместе с тем Гройсман заверил, что новая реформа предусматривает выход на пенсию в 60 лет, но получать пенсию будут только те, кто имеет стаж работы 25 лет. Граждане, которые не имеют трудового стажа, должны получать социальную помощь от государства вместо пенсии, - пояснил Гройсман.

Напомним, согласно календарному плану, текущая шестая сессия Верховной Рады VIII созыва заканчивается 21 июля. При этом последнее пленарное заседание назначено на 14 июля, в рамках которого должен пройти также "Час вопросов" к правительству.

Как сообщал УРА-Информ, 17 мая, на заседании Кабинет министров Украины одобрил законопроект о пенсионной реформе. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил желание принять вышеуказанный закон и направить на Совет реформ и в парламент, чтобы получить поддержку.


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