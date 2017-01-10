11:15 10.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник поднялся на 19 копеек

В обменных пунктах Украины во вторник, 10 января, наличный доллар подорожал на 19 копеек.

Наличный доллар во вторник поднялся на 19 копеек

Наличный евро вырос на 23 копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 27,22 гривен, а евро можно купить по 29,64 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50-27,85, продажи 27,80-28,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,2208, продажи - 27,9817 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,70-29,30, продажи - 29,15-30,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,5578, продажи - 29,6362 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,450-5,000 гр вен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,097, продажи - 4,689 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 6 января, наличный доллар вырос на 7 копеек. Наличный евро набрал 16 копеек. Таким образом, доллар можно было купить по 27,04 гривен, а евро продавался по 29,41 гривен.


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