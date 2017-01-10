Наличный доллар во вторник поднялся на 19 копеек

Наличный евро вырос на 23 копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 27,22 гривен, а евро можно купить по 29,64 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50-27,85, продажи 27,80-28,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,2208, продажи - 27,9817 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,70-29,30, продажи - 29,15-30,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,5578, продажи - 29,6362 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,450-5,000 гр вен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,097, продажи - 4,689 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 6 января, наличный доллар вырос на 7 копеек. Наличный евро набрал 16 копеек. Таким образом, доллар можно было купить по 27,04 гривен, а евро продавался по 29,41 гривен.