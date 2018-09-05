Умер народный артист Украины Роман Майборода

Певец скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Национальной музыкальной академии имени Чайковского, где Майборода работал исполняющим обязанности профессора кафедры оперного пения.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам покойного, - сказано в сообщении.

При этом причина смерти певца не называется. Прощание с артистом состоится в четверг, 6 сентября, в Национальной опере Украины. Отпевание пройдет во Владимирском соборе.

Напомним, Роман Майборода - сын композитора Георгия Майбороды и племянник композитора Платона Майбороды. Артист был лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки в Вильнюсе, Международного конкурса в Тулузе, а также был обладателем гран-при и золотой медали Международного конкурса молодых оперных певцов. Пел в операх Верди в Риге, Таллине и Варшаве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, четвертого сентября, на 66-м году жизни неожиданно для всех умер бывший генеральный директор Украинского национального информационного агентства "Укринформ" Виктор Чамара. В настоящее время причины его смерти не указываются. Чамара возглавлял агентство в течение 12 лет – с мая 1999-го по май 2011 года, до этого в агентстве прошел путь от обозревателя и старшего редактора до руководящих должностей.