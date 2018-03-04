23:27 04.03.2018 | Культура | Новости
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Сцену церемонии "Оскар"-2018 создали из 45 миллионов кристаллов Swarovski - ФОТО

Для оформления сцены юбилейного "Оскара" шестой год подряд был приглашен именитый сценический дизайнер Дерек Маклейн.

Сцену церемонии

В этом году он создал арку, использовав 45 миллионов кристаллов Swarovski. Как сообщает Architectural Digest, в отличие от прошлогодней сцены, оформленной в стиле ар-деко, в этом году дизайнер уделил внимание абстракционизму. Арка поставлена перед кулисой, чтобы создать потрясающий фон.

Кроме того, Маклейн добавил зеркала, хрустальные люстры и другие детали. При этом сам дизайнер пояснил, что сцена выглядит как минерал или своеобразная скульптура из измельченного стекла.

Большую часть сцены занимает гигантский светодиодный экран, на котором будут представлены цифровые проекции, вдохновленные эскизами Маклейна. Зрители у телеэкранов увидят проекции трехмерного качества и более реалистичного вида.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Голливуде пройдет 90 церемония вручения престижной кинонаграды " Оскар".

Проходить церемония будет традиционно в кинопанораме "Долби", а бессменным ведущим "Оскара" остается комик Джимми Киммел. Всего жюри определяться с 24 номинациями, но главные статуэтки будут вручены за "Лучший фильм", "Лучшего режиссера", "Лучшего актера" и "Лучшую актрису".


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