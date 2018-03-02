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В Киеве столкнулись две иномарки, два человека пострадали - ВИДЕО

В Киеве в четверг вечером, 1 марта, столкнулись две иномарки.

В Киеве столкнулись две иномарки, два человека пострадали - ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Телиги.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, не справилась с управлением. Его машина выехала на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем Skoda.

Скорая помощь увезла в больницу водителя и пассажир Skoda. При этом авария на некоторое время полностью парализовала движение городских троллейбусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в четверг, 1 марта, троллейбус №50 задел одной стороной грузовик. В результате аварии у общественного транспорта разбилось стекло возле пассажиров. К счастью, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.


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