07:45 02.03.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100187673:Polishuk
В Киеве столкнулись две иномарки, два человека пострадали - ВИДЕО
В Киеве в четверг вечером, 1 марта, столкнулись две иномарки.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Телиги.
По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, не справилась с управлением. Его машина выехала на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем Skoda.
Скорая помощь увезла в больницу водителя и пассажир Skoda. При этом авария на некоторое время полностью парализовала движение городских троллейбусов.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в четверг, 1 марта, троллейбус №50 задел одной стороной грузовик. В результате аварии у общественного транспорта разбилось стекло возле пассажиров. К счастью, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.