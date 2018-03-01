В Киеве троллейбус столкнулся с грузовиком - ФОТО

В результате аварии у общественного транспорта разбилось стекло возле пассажиров. К счастью, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло возле перекрестка проспектов Маяковского и Шухевича. После столкновения остановилось движение троллейбусов с Троещины в сторону метро "Дарница".

При этом водители троллейбуса и грузовика отказались дать объяснения, каким образом произошло ДТП. Сейчас движение троллейбусов №50, 50К и 29 заблокировано в сторону станции метро "Дарница".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в дорожно-транспортное происшествие угодил водитель Subaru. Произошла авария в результате резкого ухудшения погодных условий на столичных дорогах.