21:15 01.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве троллейбус столкнулся с грузовиком - ФОТО

В Киеве в четверг, 1 марта, троллейбус №50 задел одной стороной грузовик.

В Киеве троллейбус столкнулся с грузовиком - ФОТО

В результате аварии у общественного транспорта разбилось стекло возле пассажиров. К счастью, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло возле перекрестка проспектов Маяковского и Шухевича. После столкновения остановилось движение троллейбусов с Троещины в сторону метро "Дарница".

При этом водители троллейбуса и грузовика отказались дать объяснения, каким образом произошло ДТП. Сейчас движение троллейбусов №50, 50К и 29 заблокировано в сторону станции метро "Дарница".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в дорожно-транспортное происшествие угодил водитель Subaru. Произошла авария в результате резкого ухудшения погодных условий на столичных дорогах.


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