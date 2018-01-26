15:11 26.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве активистка Femen разделась у посольства Чехии - ФОТО

Сегодня, 26 января, в украинской столице возле посольства Чехии появилась полуобнаженная секстремистка движения Femen Александра Немчинова. В частности, нарушительница порядка разделась по случаю начала второго тура президентских выборов в этой стране. 

В Киеве активистка Femen разделась у посольства Чехии - ФОТО

Об этом сообщает "Страна".

Отметим, что активистка была лишь в джинсах, а в руке держала трость. Как утверждает сама участница Femen, она своим поступком пыталась скопировать одного из кандидатов в чешские президенты - Милоша Земана.

"На теле полуобнаженной Немчиновой надпись - "Земан хромой монстр". 

Известно, что чешский государственный и политический деятель популярен дружественным отношением к России и Владимиру Путину. 

"Победа Земана – это победа Путина, а победа Путина – это смерть свободной Чехии", - уверена секстремистка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Чехии Милош Земан в очередной раз поручил премьеру Андрею Бабишу сформировать кабинет министров.

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