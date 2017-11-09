В Киеве произошел взрыв в жилом доме, есть погибший - ФОТО

Взрывом ранена женщина, ее забрали в реанимацию городской больницы № 7. Женщина в сознании, но получила телесные повреждения. Еще одну пожилую женщину на месте взрыва обнаружили мертвой. Передает пресс-служба полиции города.

Причиной случившегося, скорее всего, стала утечка бытового газа. Подтверждает этот факт представители "Киевгаза".

По словам жителей, в доме нет отопления и длительное время не было горячей воды. Газовую горелку жительница могла включать с целью обогрева. Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, на месте происшествия работают полицейские, спасатели и представители аварийных служб.

После проверки событие будет квалифицировано в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепровском районе столицы - на улице Бучмы – прогремел взрыв в жилом доме. Так, взрыв прогремел на улице Бучмы, дом номер восемь. По итогам взрыва в одной из квартир один житель данной квартиры пострадал.