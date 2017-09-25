15:22 25.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горела сауна

24 сентября в 19.45 поступило сообщение про пожар в Дарницком районе Киева.

В Киеве горела сауна

Так, возгорание возникло 24-го сентября на ул. Мартовской. В итоге сгорело 72 кв.м конструкций из дерева. Такие данные распространила пресс-служба ГСЧС в г.Киеве. Как стало известно – на место вскоре направили спасателей.

Возгорание же возникло на территории частного дома – на первом этаже здания сауны – также уточняют в сообщении. Уже в 21 час вечера возгорание было устранено. Сейчас его причины выясняют.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области в результате пожара погибла женщина 84-ех лет. Такие данные распространили 25-го сентября работники пресс-службы ГСЧС.


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