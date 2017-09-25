12:59 25.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области во время пожара погибла женщина - ФОТО

Сегодня утром в Мелитополе Запорожской области в результате пожара в жилом доме погибла 84-летняя женщина.

В Запорожской области во время пожара погибла женщина - ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Запорожской области.

По информации ведомства, возгорание случился около восьми утра, в Службу спасения "101" поступило сообщение от соседей о пожаре в жилом доме города Мелитополь.

Спасателям понадобилось больше часа, чтобы потушить пожар. От ГУ ГСЧС привлекалась одна единица техники и пять человек личного состава.

В данное время, причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", на Харьковщин возгорание недавно произошло на территории 126-го квартала Красноградского лесничества.


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