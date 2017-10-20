11:58 20.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
100176768:labazovych

Open Case с Натальей Церковниковой за 19 октября

Открывается кейс - "Право" и обсуждается тема юридической безопасности в аграрном бизнесе. Гость студии — Елена Смоляк, управляющий партнер юридической компании Amberchance, эксперт в налоговых спорах.

Open Case с Натальей Церковниковой за 19 октября

Все о рынке земли и дотациях для аграриев, как противостоять рейдерству, об экспортных операциях и другом — в выпуске Open Case с Натальей Церковниковой, посвященном юридической безопасности в агробизнесе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив