11:58 20.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100176768:labazovych
Open Case с Натальей Церковниковой за 19 октября
Открывается кейс - "Право" и обсуждается тема юридической безопасности в аграрном бизнесе. Гость студии — Елена Смоляк, управляющий партнер юридической компании Amberchance, эксперт в налоговых спорах.
Все о рынке земли и дотациях для аграриев, как противостоять рейдерству, об экспортных операциях и другом — в выпуске Open Case с Натальей Церковниковой, посвященном юридической безопасности в агробизнесе.